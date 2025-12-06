Adesso lo ammazzo La lite per una ragazza e i fendenti per uccidere In manette l’aggressore

Lo screzio per una ragazza contesa. L’affronto per una festa organizzata a casa di uno degli amici, in un palazzo di Affori. E quell’invito interpretato come una sfida. Una sfida a cui rispondere con il sangue. Se non fosse stato soccorso tempestivamente, il diciannovenne egiziano E.K. sarebbe morto per le lesioni provocate dalla lama affondata nell’addome, che ha intaccato alcuni organi; ancor più pericoloso il colpo sferrato pochi centimetri sotto il cuore, che per fortuna ha lesionato solo il tessuto sottocutaneo. A dare le due coltellate in pieno centro, stando alle indagini della polizia, è stato un connazionale della vittima, il ventunenne senza fissa dimora Shehaya Ahmed A. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

