Addio anche a te Sport in lutto è morto all’improvviso | la notizia sconvolge colleghi e tifosi
Il mondo dello sport è in shock per una notizia che ha lasciato tutti senza parole: l’ex pilota è scomparso a soli 39 anni. Le cause del decesso non sono ancora state rese note, alimentando un velo di incredulità e tristezza in tutto il paddock. Un addio improvviso che spezza una vita e una carriera dedicate interamente alle corse. Originario di Des Moines, Iowa (USA), era diventato un volto noto nel mondo delle corse fin dai primi anni Duemila. Ha gareggiato nella Cup Series dal 2014 al 2016, partecipando a ben 106 gare. Il suo miglior piazzamento? Un notevole 13° posto alla Daytona 500 del 2015, una delle gare più iconiche d’America. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
News recenti che potrebbero piacerti
"Addio anche a te". Sport in lutto, è morto all'improvviso: la notizia sconvolge colleghi e tifosi - facebook.com Vai su Facebook
Addio a Mabel Bocchi, leggenda del basket e dello sport femminile ilsole24ore.com/art/addio-mabe… Vai su X
IL LUTTO. Addio alla bandiera. Lamberto Padovani - Un’altra perdita per il volley modenese, un altro giocatore che è stato una bandiera, un punto di riferimento mentre ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Lutto nello Sport Italiano: addio a Nicola Pietrangeli, icona eterna del Tennis - Il tennis italiano e il mondo dello sport sono in lutto per la scomparsa di una delle sue icone più luminose: è morto a 92 anni Nicola ... Lo riporta radiortm.it
Addio Vania Capriotti, l’ex atleta aveva 52 anni - Purtroppo è deceduta all'età di 52 anni Vania Capriotti, ex atleta dell'Asa Ascoli Piceno. Si legge su youtvrs.it
Addio a un campionissimo, lo sport italiano è in lutto - Lacrime tra i tifosi È un momento estremamente difficile per lo sport italiano che in questi mesi ha dovuto ... Da diregiovani.it
Addio a Oreste Moretti, lo sport in lutto. Una vita dedicata al mondo del ciclismo: oggi i funerali a Montelupone - Dopo aver accumulato esperienze molto significative in vari settori dello sport ha saputo metterle a disposizione dei vari organismi dove è stato chiamato a dare il suo importante contributo. Da corriereadriatico.it
Lutto nel mondo dello sport, tifosi in lacrime: “Addio icona” - La carriera e l'eredità di Arcadio Venturi, iconico capitano della Roma, un simbolo di passione e sportività nel calcio italiano. Da bigodino.it