Addio al genio della musica Terribile lutto in Italia ci lascia molto presto

Il silenzio è calato, pesante e inaspettato, in una tranquilla abitazione di via IV Novembre, a Ceccano, portando con sé il segno di una perdita che ha scosso le fondamenta del mondo della musica. Un uomo, colonna portante dell'arte e della didattica musicale, si è spento a soli 56 anni dopo una breve e implacabile malattia. La notizia, diffusa rapidamente, ha lasciato dietro di sé una scia di profonda commozione e un senso di vuoto incolmabile in quanti ne ammiravano il talento e la dedizione. Non era solo un compositore, ma un faro per intere generazioni di musicisti, un artista che aveva saputo tradurre le emozioni in armonie sublimi, soprattutto nel campo affascinante e complesso della musica da film.

