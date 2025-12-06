Addio a Sandro Giacobbe il cantautore che ha fatto innamorare l’Italia

È scomparso a 75 anni Sandro Giacobbe, voce simbolo della musica italiana tra gli anni ’70 e ’80, che da oltre un decennio lottava contro un tumore. Il cantautore è morto nella sua casa di Cogorno, nel Levante ligure. Autore di successi immortali come “Signora mia” e “Gli occhi di tua madre”, Giacobbe lascia un’eredità di melodie romantiche che hanno accompagnato intere generazioni. A confermare la notizia una fonte vicina alla famiglia, che piange la perdita di un artista che ha unito musica ed emozioni con rara intensità. Un successo senza tempo nelle hit parade. Nato nel cuore del panorama musicale italiano, Sandro Giacobbe aveva costruito la sua carriera emozionando il pubblico con brani che hanno dominato le classifiche italiane e internazionali. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Addio a Sandro Giacobbe, il cantautore che ha fatto innamorare l’Italia

