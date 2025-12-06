Addio a Renato Angelo Ricci fisico di assoluto spessore

Lutto nel mondo dell'università nella notte tra il 4 e il 5 dicembre a Padova è morto il fisico Renato Angelo Ricci. Aveva 98 anni ed era considerato il padre della spettroscopia nucleare in Italia. Una carriera luminosa, una grave perdita per tutti. Professore emerito all’Università degli Studi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

ADDIO A RENATO ARMAROLI E' andato via Renato Armaroli, celebre motorista italiano, fra i più quotati di sempre, qui ritratto attorno ad uno dei suoi propulsori. Le sue creature hanno motorizzato le vetture di tantissimi Top Driver, famoso resta il suo radicato

Renato Angelo Ricci è morto a 89 anni. Addio al luminare della fisica: «Sei stato un gigante» - Lutto nel mondo della fisica internazionale: è morto a Padova la notte tra 4 e 5 dicembre il professore Renato Angelo Ricci, considerato il padre della spettroscopia nucleare

Fisica in lutto per la morte di Renato Angelo Ricci, padre della spettroscopia nucleare in Italia - A lui si deve l'arrivo in Italia, presso i Laboratori di Legnaro, del prim

INFN, ADDIO A RENATO ANGELO RICCI (3) - Ricci, sotto la cui guida mi sono laureata e che ha rappresentato per me un prezioso mentore e un car