Addio a Renato Angelo Ricci fisico di assoluto spessore

Padovaoggi.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Lutto nel mondo dell'università nella notte tra il 4 e il 5 dicembre a Padova è morto il fisico Renato Angelo Ricci. Aveva 98 anni ed era considerato il padre della spettroscopia nucleare in Italia. Una carriera luminosa, una grave perdita per tutti. Professore emerito all’Università degli Studi. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

