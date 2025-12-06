Addio a Mauro Bertoli re dell' arredamento

Modena, 6 dicembre 2025 - Ha destato vasto cordoglio anche a Modena la notizia della scomparsa dell’imprenditore Mauro Bertoli, 94 anni, fondatore della Bertoli Arredamenti, con sede storica a Correggio e, dal 2000, anche a Modena, sulla via Emilia, tra i più ampi saloni del settore a livello regionale. Mauro Bertoli, originario di Cavezzo, nel Modenese, aveva iniziato a lavorare nel settore della falegnameria, seguendo le orme del padre Aldo, che già realizzava mobili a cavallo delle due guerre. Nel 1949 si trasferì a Correggio, nel Reggiano, dove aveva avviato anche commercio di mobili, dagli anni Sessanta nella sede di viale Saltini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Addio a Mauro Bertoli, "re" dell'arredamento

