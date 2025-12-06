addio a fiorenza de bernardi pioniera dei cieli e prima donna pilota di linea in italia

L’Aeronautica italiana e il mondo dell’aviazione salutano una protagonista assoluta della storia del volo. La scomparsa di Fiorenza de Bernardi, avvenuta all’età di 97 anni, chiude un capitolo segnato da conquiste e determinazione. La sua lunga vita, trascorsa tra hangar e piste di decollo, ha lasciato un’eredità che continua a ispirare. Per lei volare non era solo una professione: era un modo per dimostrare che il talento non ha genere e che le barriere possono essere abbattute con coraggio e passione. Dotata di un carattere deciso, ha sostenuto per tutta la carriera la presenza femminile nel settore, difendendo l’idea che nei cieli non esistano limiti per chi ha competenza e dedizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

