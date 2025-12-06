Addio a Fiorenza de Bernardi pioniera dei cieli e prima donna pilota di linea in Italia
L’Aeronautica italiana e il mondo dell’aviazione salutano una protagonista assoluta della storia del volo. La scomparsa di Fiorenza de Bernardi, avvenuta all’età di 97 anni, chiude un capitolo segnato da conquiste e determinazione. La sua lunga vita, trascorsa tra hangar e piste di decollo, ha lasciato un’eredità che continua a ispirare. Per lei volare non era solo una professione: era un modo per dimostrare che il talento non ha genere e che le barriere possono essere abbattute con coraggio e passione. Dotata di un carattere deciso, ha sostenuto per tutta la carriera la presenza femminile nel settore, difendendo l’idea che nei cieli non esistano limiti per chi ha competenza e dedizione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Addio a Fiorenza de Bernardi, prima pilota di linea d’Italia ? Oggi, sabato 6 dicembre 2025, ci lascia una grande pioniera del volo e un punto di riferimento per l’aviazione italiana e internazionale. Figlia del celebre Mario de Bernardi, Fiorenza ottenne - facebook.com Vai su Facebook
"Agazio Fiorenza" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Aerei, Addio a Fiorenza de Bernardi, prima pilota di linea d’Italia - Pioniera del volo e un punto di riferimento per l’aviazione italiana e internazionale si è spenta oggi, 6 dicemb ... Si legge su askanews.it
Addio a Fiorenza de Bernardi, pioniera dei cieli e prima donna pilota di linea in Italia - L’Aeronautica italiana e il mondo dell’aviazione salutano una protagonista assoluta della storia del volo. thesocialpost.it scrive
L’aviazione civile italiana perde una pioniera addio a Fiorenza de Bernardi - Il mondo dell’aviazione civile oggi, sabato 6 Dicembre, perde una figura fondamentale della sua storia: è scomparsa ... Segnala resegoneonline.it
Fiorenza de Bernardi, morta la prima donna pilota di voli di linea in Italia: aveva 97 anni - È morta a 97 anni Fiorenza de Bernardi, la prima donna in Italia a svolgere la professione di pilota di linea. Scrive msn.com