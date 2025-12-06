Adani rivela | Da piccolo ero un grande tifoso del Milan Andavo a scuola con le trecce di Gullit

L'ex difensore di Inter e Fiorentina Daniele Adani ha rivelato un segreto che pochi conoscevano sul suo passato, legato al Milan e al suo idolo d'infanzia Ruud Gullit. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

