Adani rivela | Da piccolo ero un grande tifoso del Milan Andavo a scuola con le trecce di Gullit
L'ex difensore di Inter e Fiorentina Daniele Adani ha rivelato un segreto che pochi conoscevano sul suo passato, legato al Milan e al suo idolo d'infanzia Ruud Gullit. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Argomenti simili trattati di recente
Lele Adani rivela la sua passione segreta per il Milan. Altro che interista! Ve l'aspettavate? - facebook.com Vai su Facebook
Mattarella ai bimbi di una scuola a Palermo rivela: «Da piccolo sognavo di fare il medico ma non il calciatore, non ero per niente bravo» - (LaPresse) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha fatto visita alla scuola 'De Amicis' di Palermo. Secondo video.corriere.it