Adamo e Gabriele nati per la fisica I due fratelli nel gotha internazionale

A Sassuolo li chiamano ‘i fratelli della fisica’ e, nonostante la giovane età, hanno già ottenuto una serie di riconoscimenti prestigiosi. Parliamo di Adamo e Gabriele Cerioli: il primo, 28 anni, è dottorando in Fisica all’Università di Parma, mentre il secondo, 21 anni, frequenta il terzo anno di Fisica presso il Collegio Universitario Luciano Fonda a Trieste. A settembre, Adamo si è distinto tra oltre 650 colleghi provenienti da tutto il mondo piazzandosi al primo posto alla 21ª edizione della Conferenza internazionale sui sistemi complessi, tenutasi a Siena. La sua passione per la fisica risale ai primi anni del liceo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Adamo e Gabriele, nati per la fisica. I due fratelli nel gotha internazionale

Scopri altri approfondimenti

"ADAMO GAETANO " - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X

Un nostro lettore, Vito Adamo, ci ha inviato questo scatto della cometa C/2023 A3 vista nella serata di ieri, 12 ottobre 2024, nei cieli di Alliste, intitolato "Un magico tramonto". - facebook.com Vai su Facebook

Claudia Adamo, ‘figlia d’arte’ dalla laurea in fisica alla Nasa, Sky e Rai Meteo: “Amava davvero la vita” - Cordoglio e tristezza per la morte di Claudia Adamo, giornalista e meteorologa della Rai scomparsa nella giornata di domenica 27 luglio all'età di 51 anni a seguito di una ... Da quotidiano.net

Claudia Adamo chi era la meteorologa Rai morta a 51 anni: la laurea in Fisica, la collaborazione con la Nasa e l'amicizia con Alberto Matano - È morta Claudia Adamo, responsabile di "Rai Meteo" nell'ambito della direzione "Rai Pubblica Utilità", volto noto al pubblico televisivo anche per il suo precedente impegno per "Sky Meteo 24". Riporta ilgazzettino.it

Morta Claudia Adamo, la meteorologa della Rai aveva 51 anni, i dettagli - La meteorologia italiana piange la scomparsa di Claudia Adamo, fisica dell’atmosfera, climatologa e responsabile di Rai Meteo. Scrive ilmeteo.it