ABBONATI A DAYITALIANEWS Indagini e pedinamenti. Prosegue senza sosta l’azione dei Carabinieri della Stazione di Acireale contro traffico e vendita di sostanze stupefacenti. Sulla base degli elementi raccolti, da verificare in sede giudiziaria, i militari – con il supporto dei colleghi di Aci Sant’Antonio – hanno arrestato in flagranza un 24enne incensurato ritenuto responsabile di detenzione di droga ai fini di spaccio. L’operazione è il risultato di una accurata attività info-investigativa, durante la quale il giovane era stato identificato come un attivo spacciatore che operava tramite ordinazioni telefoniche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Acireale, arrestato uno spacciatore “telefonico”: blitz dei Carabinieri