Accessibilità Piacenza tra le città migliori in Europa | Comune premiato a Bruxelles

6 dic 2025

Piacenza ha ricevuto ieri a Bruxelles la Special Mention per l’Information and Communications Technology dell’Access City Award 2026, il premio della Commissione europea che valorizza le città più impegnate sul fronte dell’accessibilità e dell’inclusione.Il riconoscimento è stato conferito alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

