Accessibilità Piacenza tra le città migliori in Europa | Comune premiato a Bruxelles
Piacenza ha ricevuto ieri a Bruxelles la Special Mention per l’Information and Communications Technology dell’Access City Award 2026, il premio della Commissione europea che valorizza le città più impegnate sul fronte dell’accessibilità e dell’inclusione.Il riconoscimento è stato conferito alla. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A Bruxelles il Comune di Piacenza ha ricevuto una menzione speciale per l'accessibilità connessa all'uso della tecnologia - facebook.com Vai su Facebook
E i vincitori dei #AccessCityAwards2026 sono... Saragozza Valencia Rennes E i vincitori di menzioni speciali sono... Piacenza per l'accessibilità delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione Valencia per l'accessibilità delle informazioni di Vai su X