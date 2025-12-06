Accensione dell’Albero di Natale paralizza il centro | folla caos e proteste in città
Il cuore di Milano è andato in difficoltà nel pomeriggio, quando la tradizionale accensione dell’ Albero di Natale ha attirato migliaia di persone trasformando piazza Duomo in un enorme imbuto. La pressione della folla ha bloccato interi flussi, creando ingorghi umani che hanno reso impossibile muoversi in più direzioni. Chi era rimasto al centro della piazza ha raccontato di lunghi minuti trascorsi quasi senza potersi spostare, in una situazione percepita come soffocante e poco gestita. Il risultato è stato un pomeriggio complicato, segnato da proteste e da una mobilità completamente compromessa in una delle zone più affollate della città. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
