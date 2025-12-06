Nessun condono, nessuno sconto all’abusivismo. In un colloquio con il Corriere della Sera il ministro Nello Musumeci rispedisce al mittente il racconto delle opposizioni. “Se davvero la sinistra decide di sollevare il coperchio degli abusi edilizi deve avere il coraggio di sentire fino in fondo un fetore che non appartiene alla destra”. Parole dure quelle del ministro di Fratelli d’Italia titolare del dicastero della Protezione civile e delle Politiche del mare. Musumeci: ma quale condono, nessuno scontro all’abusivismo. “Non credo si possa parlare di condono. È una sanatoria di piccoli abusi nei limiti del quadro previsto dalla legge “, spiegando che non si tratta di un’altra sanatoria? “Perché su nostra richiesta specifica il testo precisa che nelle zone sismiche deve rimanere la necessità che l’intervento risulti conforme a norme tecniche esistenti per le costruzioni in zone sismiche, al momento in cui è stata costruita e al momento della sanatoria”, precisa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Abusivismo, Musumeci: “La sinistra non ci faccia la morale sui condoni. Basta sorvolare l’Italia per capire chi l’ha aggredita”