Abusa di una tredicenne sullo scooter ventiduenne rinviato a giudizio
Il giudice per l’udienza preliminare Alberto Lippini ha disposto il rinvio a giudizio del ventiduenne di Lampedusa accusato di atti sessuali con una tredicenne. La parte civile, rappresentata dall’avvocato Salvatore Tirinnocchi, è stata tuttavia esclusa perché – come sollevato dalla difesa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
