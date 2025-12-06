Abodi | Scuola cattolica e sport alleati per formare giovani più forti e responsabili

In occasione dell’ottantesimo anniversario della FIDAE, il Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi ha inviato un videomessaggio in cui ha ribadito il valore della scuola cattolica come realtà educativa capace di formare “la persona e l’anima, prima ancora delle competenze”. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Argomenti simili trattati di recente

Inaugurata la nuova pista di atletica leggera al campo scuola “Mauro Bracciolani” di Ascoli Piceno, con l’immediata omolgazione da parte della Fidal. Ne hanno parlato al nostro microfono il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea #Abodi, il sindaco di Ascoli M - facebook.com Vai su Facebook

VIDEO Ascoli Piceno, il ministro #Abodi inaugura la nuova pista di atletica leggera del campo scuola "Bracciolani" picenotime.it/it/pagine/59F8… @comuneAp @andreaabodi @FidalMarche @atleticaitalia @Coninews Vai su X

Abodi: andrò prima possibile nei luoghi di Padre Pio - «Padre Pio non è un soggetto estraneo alla nostra cultura e alla nostra società. Segnala teleradiopadrepio.it

La Fidae festeggia 80 anni: tre giorni per capire dove va la scuola cattolica - Dalle celebrazioni inaugurali con i ministri Giorgetti, Abodi e Valditara al convegno “80 anni di futuro”, passando per il nuovo format FIDAEx con gli studenti protagonisti: dal 4 al 6 dicembre Roma o ... Secondo famigliacristiana.it

Palestre scuole aperte: Abodi, "passo di grande valore sociale" - " delle 12:06) "Quello approvato oggi all'unanimità è un passo per rilanciare il diritto alla pratica sportiva nella nostra Nazione". Secondo ansa.it

Inaugurata la nuova pista di atletica di Ascoli Piceno con il Ministro Andrea Abodi - Taglio del nastro al campo scuola “Mauro Bracciolani” con istituzioni, società sportive e comunità atletica riunite per la riqualificazione finanziata dal Pnrr ... Segnala lanuovariviera.it

Abodi ai futuri manager dello Sport: "Serve più rispetto, ci affidiamo a giovani come voi" - Far crescere il mondo dello sport, migliorarlo, renderlo più accessibile, inclusivo e sostenibile, sia dal punto di vista ambientale, sia da quello economico. Riporta gazzetta.it

Abodi, 'politica sportiva nazionale è motore di inclusione' - "La politica sportiva nazionale non può essere solo gestione di eventi agonistici, ma motore di inclusione. Lo riporta msn.com