A5in scontro muore bimba di pochi mesi

22.15 Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale sulla Torino-Aosta A5 a Volpiano, nel Torinese, in serata. L'incidente ha visto coinvolte più autovetture. Nello schianto, in direzione Aosta, tra gli svincoli di Settimo e di Volpiano, la bimba sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo sul quale viaggiava. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto per i soccorsi ma per la piccola bambina non c'è stato niente da fare. Nello scontro è rimasta ferita anche la madre assistita dall'équipe sanitaria. Sul posto Polizia Stradale e mezzi VdF. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it