A5 terribile incidente nel torinese | muore una bimba di pochi mesi
Tragico incidente questa sera, sabato 6 dicembre, intorno alle 20 sull'autostrada A5 Torino-Aosta, all'altezza del Comune di Volpiano. Nell'urto che ha coinvolto più auto, le cui cause sono in corso di accertamento, è deceduta una bambina di pochi mesi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. L'equipe sanitaria ha soccorso anche la madre della piccola rimasta ferita nell'incidente. Nello schianto, in direzione Aosta, tra gli svincoli di Settimo e di Volpiano, stando alle prime informazioni la bimba sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo sul quale viaggiava. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Approfondisci con queste news
La Valle di Blenio non si capacita di aver perso nel terribile incidente avvenuto nella notte un 16.enne benvoluto da tutti, attivo anche nell'azienda di famiglia - facebook.com Vai su Facebook
Aleksander Aamodt Kilde torna in gara 684 giorni dopo il terribile incidente a Wengen Il norvegese ha ufficializzato la sua presenza a Copper Mountain per il Super-G di inizio stagione. Tornerà a gareggiare dopo un’assenza di quasi due anni #Sci #Ki Vai su X
Incidente sulla A5 nel Torinese, morta una bimba di pochi mesi - Nello schianto, in direzione Aosta, tra gli svincoli di Settimo e proprio di Volpiano, stando a quanto emerso, la bimba sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo sul quale viaggiava. Si legge su tg24.sky.it
Incidente sull'A5 nel Torinese, muore bambina di pochi mesi: ferita la mamma - Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. msn.com scrive
Incidente su A5 nel Torinese, muore bimba di pochi mesi - Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. Si legge su altoadige.it
Incidente sull'A-5 nel Torinese, muore una bimba di pochi mesi - Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. Da gds.it
Incidente sull'A5 nel Torinese, muore bimba di pochi mesi: soccorsa la mamma, più auto coinvolte nello scontro - Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. Da gazzettadelsud.it
Tragico incidente stradale in autostrada, muore bimba di pochi mesi - Una bambina di pochi mesi è morta in un incidente stradale avvenuto stasera nel Torinese, a Volpiano. Si legge su zoom24.it