A5 terribile incidente nel torinese | muore una bimba di pochi mesi

Liberoquotidiano.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tragico incidente questa sera, sabato 6 dicembre, intorno alle 20 sull'autostrada  A5 Torino-Aosta, all'altezza del Comune di Volpiano. Nell'urto che ha coinvolto più auto, le cui cause sono in corso di accertamento, è deceduta una bambina di pochi mesi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 di Azienda Zero, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine per accertare l'esatta dinamica dell'accaduto. L'equipe sanitaria ha soccorso anche la madre della piccola rimasta ferita nell'incidente. Nello schianto, in direzione Aosta, tra gli svincoli di Settimo e di Volpiano, stando alle prime informazioni la bimba sarebbe stata sbalzata fuori dal veicolo sul quale viaggiava. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

