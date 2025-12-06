A San Mauro Castelverde nasce la Banca dell' olio delle Madonie

Palermotoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel cuore dell’entroterra siciliano, tra i monti delle Madonie e le antiche pietre dell’ex Badia è stata inaugurata la “Banca dell’Olio delle Madonie”, un progetto ambizioso che trasforma la memoria olivicola del territorio in un’esperienza culturale, sensoriale e turistica. L’iniziativa. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

