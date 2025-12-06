A San Donaci la fase regionale della Acsi Resistant Powerlifting Challenge Deadlift 2025

Brindisireport.it | 6 dic 2025

SAN DONACI - Cresce l’attesa per la Fase Regionale della Acsi Resistant Powerlifting Challenge 2025, in programma domani, domenica 7 dicembre, presso il Palazzetto dello Sport di San Donaci. L’evento si preannuncia come un importante momento di aggregazione per la comunità sportiva pugliese. 🔗 Leggi su Brindisireport.it



