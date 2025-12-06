A Roma, nelle vie del quartiere Esquilino e nell'area della stazione Termini, in centinaia affollano i centri di preghiera islamica. "Viene molta gente, soprattutto giovani. In quanti siamo? Il venerdì 400, facciamo tre preghiere". Nel raggio di poche centinaia di metri ne troviamo quattro. Ma quando proviamo a fare qualche domanda, la risposta è sempre la stessa: il silenzio. Durante la settimana queste, che sono delle vere e proprie moschee, sono affollatissime. In molti, infatti, si riuniscono in preghiera in quelli che - a differenza della grande Moschea nel quartiere Parioli, l'unica nella Capitale con il minareto - sembrano ex negozi adibiti a luoghi di culto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - A Roma spunta una moschea dopo l'altra