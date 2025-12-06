A Roma spunta una moschea dopo l' altra

Tgcom24.mediaset.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Roma, nelle vie del quartiere Esquilino e nell'area della stazione Termini, in centinaia affollano i centri di preghiera islamica. "Viene molta gente, soprattutto giovani. In quanti siamo? Il venerdì 400, facciamo tre preghiere". Nel raggio di poche centinaia di metri ne troviamo quattro. Ma quando proviamo a fare qualche domanda, la risposta è sempre la stessa: il silenzio. Durante la settimana queste, che sono delle vere e proprie moschee, sono affollatissime. In molti, infatti, si riuniscono in preghiera in quelli che - a differenza della grande Moschea nel quartiere Parioli, l'unica nella Capitale con il minareto - sembrano ex negozi adibiti a luoghi di culto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

a roma spunta una moschea dopo l altra

© Tgcom24.mediaset.it - A Roma spunta una moschea dopo l'altra

Altri contenuti sullo stesso argomento

Roma, Antico Caffè Greco: arriva lo sfratto dopo otto anni. Cosa succede adesso - C’è stato un momento, ieri mattina, in cui i flash hanno sbattuto le ciglia in modo più ossessivo, come a gridare: «Tutto vero, signore e signori». Scrive ilmessaggero.it

Roma, crollo Torre dei Conti: spunta un video che potrebbe chiarire le cause - E un filmato che potrebbe finalmente aiutare a capire cosa sia successo la mattina del 3 novembre in largo Ricci. Segnala rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Roma Spunta Moschea Dopo