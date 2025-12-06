A Roma spunta una moschea dopo l' altra
A Roma, nelle vie del quartiere Esquilino e nell'area della stazione Termini, in centinaia affollano i centri di preghiera islamica. "Viene molta gente, soprattutto giovani. In quanti siamo? Il venerdì 400, facciamo tre preghiere". Nel raggio di poche centinaia di metri ne troviamo quattro. Ma quando proviamo a fare qualche domanda, la risposta è sempre la stessa: il silenzio. Durante la settimana queste, che sono delle vere e proprie moschee, sono affollatissime. In molti, infatti, si riuniscono in preghiera in quelli che - a differenza della grande Moschea nel quartiere Parioli, l'unica nella Capitale con il minareto - sembrano ex negozi adibiti a luoghi di culto. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Tutte le news della giornata giallorossa raccolte per voi in un solo articolo: buona lettura! https://www.romanews.eu/trigoria-ritorna-dybala-ma-esce-baldanzi-mercato-roma-spunta-ancora-boga/ #ASRoma #RomanewsEU - facebook.com Vai su Facebook
Spunta la norma per Roma: potrà trattenere più IMU. Quando si tratta di aiutare la Capitale, tutto è possibile. Quando si tratta del Nord, invece, silenzio totale. Continua qui facebook.com/share/p/1BXsqo… PER IL NORD, NOI. #tagada #piazzapulita #lariach Vai su X
Roma, Antico Caffè Greco: arriva lo sfratto dopo otto anni. Cosa succede adesso - C’è stato un momento, ieri mattina, in cui i flash hanno sbattuto le ciglia in modo più ossessivo, come a gridare: «Tutto vero, signore e signori». Scrive ilmessaggero.it
Roma, crollo Torre dei Conti: spunta un video che potrebbe chiarire le cause - E un filmato che potrebbe finalmente aiutare a capire cosa sia successo la mattina del 3 novembre in largo Ricci. Segnala rainews.it