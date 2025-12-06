A Pozzuoli si accende il Natale
L’atmosfera del Natale si prepara ad avvolgere la città con una doppia giornata di inaugurazioni, spettacoli e appuntamenti dedicati a famiglie, bambini e appassionati delle festività. Il Sindaco Gigi Manzoni ha ufficialmente invitato la cittadinanza alla cerimonia di avvio del calendario natalizio, che prenderà il via domenica 7 dicembre alle ore 17:30 in Piazza della . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it
Approfondisci con queste news
Si accende lo spettacolo delle luminarie a Pozzuoli e al Rione Terra Domani l'inaugurazione della pista di ghiaccio in piazza della Repubblica... - facebook.com Vai su Facebook
Verzuolo accende il Natale con un villaggio di festa e solidarietà - Domenica 7 dicembre piazza Martiri ospiterà mercatini, laboratori, musica e la nuova iniziativa del Consiglio Comunale dei Ragazzi ... targatocn.it scrive
Il Friuli Venezia Giulia si accende per il Natale: un fitto calendario di tradizioni, sapori e benessere - La suggestione di oltre 160 presepi, l’atmosfera dei mercatini, i viaggi sui treni storici e i profumi della cucina di una volta accendono le festività. Secondo quotidiano.net