A Palazzo Strozzi torna EneganArt | premi e finalisti in mostra

Firenzetoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Torna a Firenze EneganArt con l’edizione 2025, intitolata “GenerAzione” e ospitata negli spazi della Strozzina di Palazzo Strozzi dal 6 al 14 dicembre. La mostra sarà visitabile gratuitamente dalle 10 alle 20, con apertura straordinaria fino alle 23 nella giornata di giovedì 11 dicembre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

