A Palazzo Strozzi torna EneganArt | premi e finalisti in mostra
Torna a Firenze EneganArt con l’edizione 2025, intitolata “GenerAzione” e ospitata negli spazi della Strozzina di Palazzo Strozzi dal 6 al 14 dicembre. La mostra sarà visitabile gratuitamente dalle 10 alle 20, con apertura straordinaria fino alle 23 nella giornata di giovedì 11 dicembre. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un grande successo per la MESSAGE NIGHT organizzata da Palazzo Strozzi e Unicoop Firenze. Più di 600 ragazzi e ragazze Under 30 iscritti all'evento hanno potuto visitare la mostra Beato Angelico al prezzo speciale di €5, esplorando i capolavori del mae - facebook.com Vai su Facebook
Una mostra storica che riunisce opere dai musei di tutta Europa, dal Louvre di Parigi al di Berlino, e con opere ricomposte per l'occasione. Radio 3 Suite è entrata nelle due sedi espositive fiorentine, il Museo di San Marco e Palazzo Strozzi, insieme a due dei Vai su X
EneganArt torna con la mostra "GenerAzione": le opere dei finalisti esposte a Firenze - EneganArt, Concorso Nazionale di Arte Attuale rivolto a tutti gli artisti e ... Si legge su gonews.it
Dieci anni di EneganArt, aperte le iscrizioni al premio: la mostra a Palazzo Strozzi - EneganArt taglia un traguardo importante: dieci anni di attività, dieci anni di sostegno alla creatività emergente. Lo riporta exibart.com