A Pago Veiano torna il Presepe Vivente | appuntamento il 20 e 21 dicembre
Tempo di lettura: 2 minuti A Pago Veiano torna il Presepe Vivente lungo la suggestiva Via San Salvatore, un evento che ogni anno riaccende la magia del Natale e avvolge il paese in un’atmosfera calda, autentica e profondamente condivisa. Le date da segnare in calendario sono 20 e 21 dicembre, quando la caratteristica strada si trasformerà nuovamente in una piccola Betlemme a cielo aperto. Protagonisti della rappresentazione saranno, come da tradizione, i bambini, che con il loro entusiasmo e la loro spontaneità daranno vita alle scene della Natività. Accanto a loro, indispensabile, l’impegno dei genitori, che collaborano alla realizzazione dei costumi, all’allestimento delle ambientazioni e all’organizzazione logistica dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
