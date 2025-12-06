A Numana e Osimo si accendono i villaggi di Natale In riva al Conero un percorso fiabesco per i bambini I gonfiabili arrivano in piazza Dante fino all’8
Torna la magia del Natale a Numana con un’edizione nuova: piazza del Santuario si trasforma ne " Il Bosco delle Meraviglie ", un percorso immersivo con scenografie luminose, personaggi natalizi e spazi gioco dove i bambini potranno muoversi, esplorare e divertirsi. E’ un villaggio fiabesco popolato da elfi, renne, orsi polari, pinguini e naturalmente Babbo Natale, pensato per regalare a grandi e piccini momenti di stupore, allegria e meraviglia. Gli allestimenti della Pro Loco Humana Picena accompagnano la passeggiata lungo via Roma fino alla piazzetta della Torre, dove sarà possibile ammirare una natività realizzata appositamente per questo Natale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Osimo #Castelfidardo #Camerano #Numana #Sirolo #Polverigi #Agugliano #Filottrano #Jesi #Chiaravalle #Cingoli #Senigallia #Marotta #FANO #Montemarciano #FalconaraMarittima #Ancona #Macerata #Loreto #Recanati #Portorecanati##PotenzaPicena - facebook.com Vai su Facebook
Villaggio di Natale e provocazioni social: polveriera Osimo, ormai si litiga su tutto - Alto 11 metri, il cono di luci a led ha subito suscitato curiosità, molti apprezzamenti per l’impatto ma anche qualche ... Si legge su corriereadriatico.it
Roberta Bruzzone a Osimo e Numana: «I genitori ipercontrollanti sono profondamente disturbati» - «I genitori ipercontrollanti sono profondamente disturbati». Da corriereadriatico.it
Grandinata sulla provincia di Ancona: allagamenti a Osimo, Jesi, Numana - Sui social le foto della spiaggia di Marcelli che si imbianca nella prima domenica d'agosto sulla riviera del Conero. rainews.it scrive