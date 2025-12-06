A Numana e Osimo si accendono i villaggi di Natale In riva al Conero un percorso fiabesco per i bambini I gonfiabili arrivano in piazza Dante fino all’8

Torna la magia del Natale a Numana con un’edizione nuova: piazza del Santuario si trasforma ne " Il Bosco delle Meraviglie ", un percorso immersivo con scenografie luminose, personaggi natalizi e spazi gioco dove i bambini potranno muoversi, esplorare e divertirsi. E’ un villaggio fiabesco popolato da elfi, renne, orsi polari, pinguini e naturalmente Babbo Natale, pensato per regalare a grandi e piccini momenti di stupore, allegria e meraviglia. Gli allestimenti della Pro Loco Humana Picena accompagnano la passeggiata lungo via Roma fino alla piazzetta della Torre, dove sarà possibile ammirare una natività realizzata appositamente per questo Natale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

