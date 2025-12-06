A Napoli prendersi cura di sé è un atto culturale sociale e collettivo

A Napoli, prendersi cura di sé non è soltanto una questione individuale. È una pratica radicata nella cultura, nei ritmi della città, nella relazione tra le persone e con i luoghi. Significa coltivare il proprio benessere fisico, mentale e sociale, spesso intrecciando esigenze personali e legami comunitari. La cura di sé a Napoli assume forme diverse, a seconda dei quartieri, delle generazioni e delle condizioni economiche, ma mantiene una costante: è sempre qualcosa che coinvolge anche l’altro. Nella città partenopea, dove le difficoltà sociali ed economiche convivono con una straordinaria energia umana e culturale, la cura di sé passa per luoghi simbolici, abitudini quotidiane e iniziative di comunità. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

