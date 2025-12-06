A Livigno ecco l' albero di Natale olimpico | la magia delle feste si accende con i colori di Milano-Cortina 2026

Livigno (Sondrio) – Un albero di Natale a forti tinte. olimpiche! La stagione olimpica è ormai alle porte, febbraio è lì dietro l’angolo, e l’inverno a cinque cerchi di Livigno è proseguito venerdì sera con l’accensione dell’albero in Piazza della Chiesa di Santa Maria, simbolo della stagione che accompagna la località verso i Giochi del 2026. Alle 17 si è tenuta la sfilata che, partita da Piazza del Comune, ha attraversato il centro del paese guidata dalle Mascotte ufficiali dei Giochi, dal Gruppo Folkloristico di Livigno e dai giovani dello Sporting Club Livigno. Un corteo partecipato, che ha unito residenti e ospiti in un momento di condivisione collettiva. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - A Livigno ecco l'albero di Natale olimpico: la magia delle feste si accende con i colori di Milano-Cortina 2026

