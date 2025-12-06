A Lanciano la presentazione dell' opera Il guerriero dalla pelle di cartone di Gaetano De Crecchio

Sabato 6 dicembre, alle 18, nel polo museale Santo Spirito, sarà presentata l'opera “Il Guerriero dalla pelle di cartone” di Gaetano De Crecchio e verrà inaugurata, dello stesso autore, la mostra “Epifanie”, che sarà possibile visitare fino al 27 dicembre.L’iniziativa, inserita nel più ampio e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it