A Gallipoli si accende il parco d' inverno del Raffo Parco Gondar

GALLIPOLI - Anche Gallipoli si prepara a vivere tutta la magia delle festività con l’arrivo del Parco d’Inverno, il più grande Villaggio di Natale della Puglia, che dal 20 al 28 dicembre 2025 trasformerà il Raffo Parco Gondar in un ambiente incantato ricco di luci, spettacoli, attrazioni e. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

