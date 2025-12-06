A Firenze micro case vendute a peso d' oro
Il prezzo scritto sul volantino parla chiaro: 130mila euro per un monolocale in centro a Firenze di appena 12 metri quadrati. Dentro, tutto compresso: un letto singolo, un tavolino, una piastra elettrica. C'è il bagno, ma pare dalle foto neanche una finestra. Fine degli spazi. "Ci vorrebbe più attenzione da parte delle agenzie immobiliari nel formare i propri agenti in modo da controllare meglio le compravendite" dice un addetto ai lavori. A sollevare il caso, il comitato Salviamo Firenze, che fuori da Palazzo Vecchio ha organizzato un flash mob. Chiedono più controlli sull'abitabilità e si interrogano su come sia possibile che un appartamento come quello dell'annuncio abbia il codice Cin per essere affitatto come b&b. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Città di Firenze dice basta ai Monopattini in sharing. Quali conseguenze per il settore della micro-mobilità? Editoriale di Tina Rossi. #cittàdiFirenze #codicedellastrada #monopattinielettrici #news #noleggio #sharingmobility - facebook.com Vai su Facebook
Il caso dei mini appartamenti messi in vendita a peso d’oro a Firenze: «Per "12 mq circa" servono 130 mila euro» Vai su X
Case popolari svendute e alloggi vuoti a Firenze - La vicenda delle case di Via de' Pepi a Firenze, oggetto di un tentativo di alienazione da parte del Comune al Fondo i3- Si legge su nove.firenze.it
Case vendute all’asta. Indotto da 70 milioni e boom di esecuzioni: "Resta il nodo sociale" - Il prof Franco Pagani: "Oltre 3700 procedure iscritte a ruolo". Lo riporta lanazione.it