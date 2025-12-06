A Firenze micro case vendute a peso d' oro

Il prezzo scritto sul volantino parla chiaro: 130mila euro per un monolocale in centro a Firenze di appena 12 metri quadrati. Dentro, tutto compresso: un letto singolo, un tavolino, una piastra elettrica. C'è il bagno, ma pare dalle foto neanche una finestra. Fine degli spazi. "Ci vorrebbe più attenzione da parte delle agenzie immobiliari nel formare i propri agenti in modo da controllare meglio le compravendite" dice un addetto ai lavori. A sollevare il caso, il comitato Salviamo Firenze, che fuori da Palazzo Vecchio ha organizzato un flash mob. Chiedono più controlli sull'abitabilità e si interrogano su come sia possibile che un appartamento come quello dell'annuncio abbia il codice Cin per essere affitatto come b&b. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

