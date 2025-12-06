A Corleone strangola figlia disabile e poi si impicca Aveva perso il marito

Una donna di 78 anni ha strangolato la figlia disabile e si è poi suicidata con la stessa corda, da poco era morto il marito. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - A Corleone strangola figlia disabile e poi si impicca. Aveva perso il marito

