A Corleone strangola figlia disabile e poi si impicca Aveva perso il marito
Una donna di 78 anni ha strangolato la figlia disabile e si è poi suicidata con la stessa corda, da poco era morto il marito. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altre letture consigliate
Tragedia a Corleone: madre strangola la figlia disabile e poi si suicida ift.tt/c2krt0p Vai su X
Strangola la figlia disabile e si uccide, il dramma inaspettato: «La situazione sembrava sotto controllo». Chi erano Lucia e Giuseppina - Corleone è sotto choc per la morte di Lucia Pecoraro e della figlia Giuseppina Milone. Riporta msn.com
Il dramma di Corleone, la madre strangola la figlia disabile e si uccide: chi erano Lucia e Giuseppina - Corleone è scossa da una tragedia che ha coinvolto Lucia Pecoraro, 78 anni, e la figlia Giuseppina Milone, 48 anni, affetta da disabilità. Come scrive msn.com
Tragedia a Corleone: madre strangola la figlia disabile e poi si suicida - La 78enne, Lucia Pecoraro, ha strangolato con una corda la figlia, Giuseppina Milone, affetta da una forma di autismo ... Come scrive affaritaliani.it
Tragedia a Corleone: madre uccide la figlia disabile e si suicida, un dramma sconvolgente - La comunità di Corleone è stata profondamente colpita da un tragico evento che ha causato la perdita di una madre e di sua figlia, una giovane con disabilità. Segnala notizie.it
Prima ha strangolato la figlia disabile, poi si è tolta la vita impiccandosi: l'agghiacciante omicidio-suicidio di Corleone - Tragedia familiare a Corleone: secondo gli investigatori una madre 78enne avrebbe strangolato la figlia disabile e poi si sarebbe tolta la vita; i soccorsi hanno trovato i corpi in casa e gli inquiren ... Scrive lasicilia.it
Donna strangola e uccide la figlia disabile, poi si impicca: aveva perso il marito 8 mesi fa - Tragedia a Corleone, dove una donna ha ucciso la figlia disabile e poi si è impiccata. Come scrive msn.com