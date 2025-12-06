Sofia Goggia ha concluso al decimo posto la prima manche del gigante femminile di Tremblant, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’azzurra, scesa con il pettorale numero 17 sul pendio canadese, ha commesso una sbavatura e ha accusato un ritardo di 1.27 dalla neozelandese Alice Robinson, capace di primeggiare in terra nordamericana con 33 centesimi di margine sulla croata Zrinka Ljutic e 49 centesimi sulla statunitense Mikaela Shiffrin. La bergamasca sta cercando un guizzo tra le porte larghe, dopo essere uscita nella prima manche a Soelden e aver chiuso al diciassettesimo posto a Copper Mountain la scorsa settimana. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora parte Sofia Goggia nella seconda manche a Tremblant? Non c'è la diretta tv per il gigante: dove vederla in streaming