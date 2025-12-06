A che ora la gara di F1 su TV8 GP Abu Dhabi 2025 | programma in chiaro

Alla vigilia dell’ultima tappa del Mondiale 2025 di F1 restano tre piloti in corsa per il titolo iridato: comanda il britannico Lando Norris, primo con 408 punti, davanti al neerlandese Max Verstappen, secondo a quota 396, ed all’ australiano Oscar Piastri, terzo con 392. La gara sarà il momento decisivo ed arriverà domani, domenica 7 dicembre, alle ore 14.00 italiane, nel corso del GP di Abu Dhabi: l’ ultimo atto del Mondiale 2025 di F1 si correrà sul circuito degli Emirati Arabi Uniti e sarà trasmesso in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K. Per la gara del GP di Abu Dhabi la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - A che ora la gara di F1 su TV8, GP Abu Dhabi 2025: programma in chiaro

