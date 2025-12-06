A che ora il biathlon oggi in tv sprint maschile Oestersund 2025 | programma tv startlist streaming
Prosegue il programma di gare ad Oestersund, in Svezia, sede della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon: nel pomeriggio di oggi, sabato 6 dicembre, alle ore 16.30, si terrà la 10 km sprint maschile, nella quale l’Italia sarà protagonista con sei azzurri. Saranno 103 gli atleti nel complesso al via, tra i quali a rappresentare i colori azzurri saranno Elia Zeni con il pettorale numero 7, Didier Bionaz con il 25, Lukas Hofer con il 49, Tommaso Giacomel con il 58, Patrick Braunhofer con il 68 e Daniele Cappellari con il 69. La diretta tv della 10 km sprint maschile della Coppa del Mondo di biathlon non sarà fruibile, mentre la diretta streaming sarà a cura di Eurosport 2 HD, discovery+, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport. 🔗 Leggi su Oasport.it
