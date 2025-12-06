A che ora gli sport invernali oggi | orari 6 dicembre calendario gare tv streaming
Oggi sabato 6 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante femminile a Tremblant (non ci saranno eventi maschili dopo i continui cambiamenti della settimana), la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà le due skiathlon a Trondheim, la Coppa del Mondo di biathlon offrirà la sprint maschile a Oestersund. Ampio spazio alla Coppa del Mondo di speed skating ad Heerenveen, mentre le finali del Grand Prix di pattinaggio artistico si animeranno con la free dance, il free skating maschile e femminile. La combinata nordica sarà protagonista a Trondheim con le due mass start, la Coppa del Mondo di slittino regalerà il singolo maschile e i due doppi Winterberg, salto con gli sci a Wisla. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Südtirol Alto Adige South Tyrol. . L’Alto Adige ospita le Coppe del Mondo di sport invernali! Le nostre montagne diventano il palcoscenico per gare emozionanti che fanno battere forte il cuore degli appassionati. Vieni a tifare per i grandi campioni e vivi da vici - facebook.com Vai su Facebook
Sport invernali a 360° verso Milano-Cortina 2026! Traumatologia, riabilitazione, diagnostica, medicina rigenerativa, psicologia e presa in carico del paratleta: due giorni di formazione all’Ospedale Niguarda. Programma simfer.it/events/sport-i… Vai su X
Sport in tv oggi (venerdì 5 dicembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming - Oggi, venerdì 5 dicembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Scrive oasport.it
A che ora gli sport invernali oggi: orari venerdì 5 dicembre, calendario gare, tv, streaming - Oggi venerdì 5 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. oasport.it scrive
Sci alpino in TV, dove vedere la discesa maschile a Beaver Creek: orari e programma - Primo appuntamento del primo weekend a Beaver Creek: la discesa maschile torna in scena in Colorado dove Paris vuole essere tra i grandi protagonisti per ... Lo riporta fanpage.it
Sci alpino oggi in TV, dove vedere il Super G ancora a Beaver Creek: orari e programma - Oggi, venerdì 5 dicembre 2025 nuovo appuntamento con la Coppa del Mondo di Sci alpino maschile con tappa negli Stati Uniti dove prosegue la trasferta spostandosi da Copper Mountain a Beaver Creek per ... Si legge su fanpage.it
Sport in tv oggi: programma e orari di tutti gli appuntamenti, torna la Champions League! - Altra giornata intensa per lo sport: di seguito l’intero programma per questo martedì 25 novembre con gli orari e dove vedere gli eventi. Segnala sportface.it
Frecce Tricolori oggi a Roma, orario del sorvolo e il motivo dell'evento - Il cielo di Roma si prepara a tingersi nuovamente con i colori più belli del mondo: il verde, bianco e rosso: del sorvolo delle Frecce Tricolori al fine di celebrare una giornata speciale all’insegna ... Segnala msn.com