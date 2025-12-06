Oggi sabato 6 dicembre ci aspetta una ricca giornata di sport invernali. La Coppa del Mondo di sci alpino propone il gigante femminile a Tremblant (non ci saranno eventi maschili dopo i continui cambiamenti della settimana), la Coppa del Mondo di sci di fondo regalerà le due skiathlon a Trondheim, la Coppa del Mondo di biathlon offrirà la sprint maschile a Oestersund. Ampio spazio alla Coppa del Mondo di speed skating ad Heerenveen, mentre le finali del Grand Prix di pattinaggio artistico si animeranno con la free dance, il free skating maschile e femminile. La combinata nordica sarà protagonista a Trondheim con le due mass start, la Coppa del Mondo di slittino regalerà il singolo maschile e i due doppi Winterberg, salto con gli sci a Wisla. 🔗 Leggi su Oasport.it

A che ora gli sport invernali oggi: orari 6 dicembre, calendario gare, tv, streaming