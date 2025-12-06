A che ora gli Europei di nuoto 2025 oggi in tv | programma 6 dicembre streaming azzurri in gara
Oggi, sabato 6 dicembre, andrà in scena la quinta e penultima giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), assisteremo a un day-5 in cui l’Italia vorrà arricchire ulteriormente il proprio medagliere. La selezione del Bel Paese ha conquistato allo stato attuale delle cose (4 ori, 3 argenti e 1 bronzo) e ci sono possibilità per aggiornare. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 10.00 E ALLE 19.00 Nelle batterie fari puntati su Sara Curtis. La velocista piemontese risulta iscritta nelle heat dei 50 dorso e dei 50 stile libero e potrebbe anche decidere di non disputare la prima delle due specialità, visto il programma fitto di gare che la attende nella sessione serale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Europei di nuoto in vasca corta, Ceccon medaglia d'oro nei 100 dorso - facebook.com Vai su Facebook
ULTIM’ORA NUOTO Europei vasca corta, record italiano per Sara Curtis 100 sl in 51”29, abbassato di un secondo il record della Pellegrini #SkySport #Italia #Nuoto #Curtis Vai su X
Medagliere Europei nuoto vasca corta 2025: Italia e Paesi Bassi duellano per la testa - Da martedì 2 a domenica 7 dicembre si svolgeranno a Lublino, in Polonia, gli Europei senior 2025 di nuoto in vasca corta: la rassegna nella piscina da 25 ... Scrive oasport.it
Europei nuoto vasca corta 2025 oggi: orari 6 dicembre, tv, streaming, italiani in gara - Oggi, sabato 6 dicembre, andrà in scena la quinta e penultima giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Come scrive oasport.it
Diretta Europei nuoto vasca corta 2025/ Ceccon oro, Quadarella argento, Busa bronzo: Italia tris (5 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai: a Lublino prosegue la kermesse continentale, ecco le finali di venerdì 5 dicembre. Scrive ilsussidiario.net
Europei di nuoto in vasca corta. Ceccon oro nei 100 dorso, argento per la Quadarella, bronzo Busa - L'Azzurra arriva seconda negli 800 stile libero con il nuovo record italiano. Come scrive msn.com
Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai: programma, orario e finali della seconda giornata a Lublino (oggi mercoledì 3 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai oggi mercoledì 3 dicembre: programma, orario e finali della seconda giornata a Lublino. Secondo ilsussidiario.net
Europei di nuoto 2025 in vasca corta: il programma e gli orari di oggi 5 dicembre: Ceccon e Quadarella per le medaglie - L'Italia insegue altre medaglie dopo le 5 sinora conquistate, 3 ori e 2 argenti con l'impresa di ieri della 4x50 stile libero mista ... Da today.it