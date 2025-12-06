A che ora gli Europei di nuoto 2025 oggi in tv | programma 6 dicembre streaming azzurri in gara

Oggi, sabato 6 dicembre, andrà in scena la quinta e penultima giornata degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Nella piscina da 25 metri di Lublino (Polonia), assisteremo a un day-5 in cui l’Italia vorrà arricchire ulteriormente il proprio medagliere. La selezione del Bel Paese ha conquistato allo stato attuale delle cose (4 ori, 3 argenti e 1 bronzo) e ci sono possibilità per aggiornare. LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI NUOTO ALLE 10.00 E ALLE 19.00 Nelle batterie fari puntati su Sara Curtis. La velocista piemontese risulta iscritta nelle heat dei 50 dorso e dei 50 stile libero e potrebbe anche decidere di non disputare la prima delle due specialità, visto il programma fitto di gare che la attende nella sessione serale. 🔗 Leggi su Oasport.it

