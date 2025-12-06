a capalbio omaggio a piccinelli la sua legge fu una svolta per il mondo dei minatori

CAPALBIO Si terrà questa mattina a Capalbio la commemorazione dell’onorevole Enea Piccinelli, nel cinquantenario della legge sulla silicosi e asbestosi. Alle 10.30 nella sede del palazzo civico del Comune della Piccola Atene. Introdurrà il sindaco di Capalbio Gianfranco Chelini, poi sulla figura di Enea Piccinelli (foto) interverranno i "testimoni del tempo" e di quella stagione politica, come l’onorevole Hubert Corsi e il senatore Maurizio Eufemi. Le considerazioni conclusive saranno svolte dall’onorevole Giuseppe Gargani, presidente dell’associazione ex parlamentari della Repubblica. Verrà presentata una pubblicazione che raccoglie, con documenti storici dell’archivio del Senato e dell’Istituto Luigi Sturzo, alcuni passaggi politici della vita del parlamentare maremmano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

