A caccia dei 3 punti Parola di Selemby
"Loro hanno bisogno di punti, ma noi di più. Quindi dovremo scendere in campo con tanta determinazione e grande personalità". Dall’alto dei suoi 191 cm il prestante difensore francese Maurice Selemby cerca di caricare i suoi compagni in vista del derby di domani a Senigallia dove il Castelfidardo vorrà continuare a muovere la classifica. I biancoverdi sperano da tre punti dopo il pari contro il Giulianova. Che ha visto il ritorno di Cuccù in panchina, con Selemby titolare. "Mi sto trovando bene con il nuovo allenatore, bravo, anche se lo era già il precedente, Monaco - fa sapere il centrale transalpino -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Sport Web Sicilia. . Zona M 05-12-25: Telimar e C. C. Ortigia a caccia di punti salvezza. Ekipé a Cosenza. Derby siciliani in A2 Nell'undicesima giornata del campionato di serie A1 maschile il Telimar riceve a Terrasini il fanalino di coda Rari Nantes Florentia e - facebook.com Vai su Facebook
#SerieA, in campo #JuventusCagliari: bianconeri a caccia di punti per un posto in Champions Stasera la sfida #MilanLazio alle 20.45 #GenoaVerona 2-1 e #ParmaUdinese 0-2. Segui in diretta la cronaca testuale Vai su X
"A caccia dei 3 punti". Parola di Selemby - Quindi dovremo scendere in campo con tanta determinazione e grande ... Si legge su ilrestodelcarlino.it
A caccia del primo acuto. Lo Spezia nel suo Picco per conquistare i 3 punti - Contro la Juve Stabia fiducia allo stesso undici che aveva iniziato al Castellani. lanazione.it scrive
Juve alla caccia dei primi 3 punti e Fiorentina-Inter. Il programma della 2ª di Serie A Women - Dopo la due giorni europea, che ha visto i successi di Juventus (2- Lo riporta tuttomercatoweb.com