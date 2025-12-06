A caccia dei 3 punti Parola di Selemby

"Loro hanno bisogno di punti, ma noi di più. Quindi dovremo scendere in campo con tanta determinazione e grande personalità". Dall’alto dei suoi 191 cm il prestante difensore francese Maurice Selemby cerca di caricare i suoi compagni in vista del derby di domani a Senigallia dove il Castelfidardo vorrà continuare a muovere la classifica. I biancoverdi sperano da tre punti dopo il pari contro il Giulianova. Che ha visto il ritorno di Cuccù in panchina, con Selemby titolare. "Mi sto trovando bene con il nuovo allenatore, bravo, anche se lo era già il precedente, Monaco - fa sapere il centrale transalpino -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

