La lite, la furia e l’omicidio in casa: arrestato il 30enne Lorenzo Vitali. Un sabato mattina quieto, poco prima delle nove del 6 dicembre, è stato squarciato da urla e colpi sordi provenienti da un appartamento di via Giuseppe Molteni, zona Madonnetta, tra Acilia sud e il litorale romano. Lì, secondo la ricostruzione della polizia, Lorenzo Vitali, 30 anni, avrebbe afferrato un martello durante un litigio improvviso, trasformandolo in arma mortale contro la nonna, Gabriella A., ottantenne, colpita ripetutamente fino a restare senza vita sul pavimento della sua abitazione. Quando i poliziotti hanno varcato la soglia, pochi minuti dopo, non c’era più nulla da fare. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

80enne massacrata a martellate dal nipote ad Acilia, la fuga in treno e l'arresto: 'Non ha detto una parola'