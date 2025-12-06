8 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno
L’8 dicembre è il 342º giorno del calendario gregoriano. Mancano 23 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: Chi si rinnova per Maria, scampa la malattia.Santi del giorno: Immacolata Concezione della Beata Vergine MariaEtimologia: Immacolata, come Concetta, è un nome recente, diffusosi. 🔗 Leggi su Veronasera.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Arriva il primo fine settimana di dicembre: le anticipazioni sulle previsioni dell’oroscopo di domenica 7 dicembre su amore, lavoro, soldi e fortuna per tutti i segni - facebook.com Vai su Facebook
Cosa aspettarsi da questo sabato #6dicembre? Leggi le previsioni delle stelle nell' #oroscopo di oggi. Vai su X
Oroscopo settimanale da lunedì 8 a domenica 14 dicembre: Acquario irrequieto, Cancro sorpreso, Toro caparbio. Ariete? Sii lucido - La settimana inizia con la Luna in Leone e si chiude con il satellite nel segno della Bilancia. Come scrive msn.com
Oroscopo settimanale dall’8 al 14 dicembre 2025 - Nella settimana che dà il via ufficiale alle feste, con la ricorrenza di lunedì 8 dicembre, l'oroscopo è inaugurato dalla Luna. meridionews.it scrive
6 Dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Il 6 dicembre è il 340º giorno del calendario gregoriano. Si legge su veronasera.it
Venerdì 5 dicembre | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno - Scomparsi oggi 1791 – Wolfgang Amadeus Mozart: Compositore austriaco di genio assoluto, autore di opere immortali come Il Flauto Magico, Don Giovanni e Requiem. Da trevisotoday.it