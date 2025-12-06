7 Dicembre | Oroscopo almanacco accadde oggi proverbio e santo del giorno

Il 7 dicembre è il 341º giorno del calendario gregoriano. Mancano 24 giorni alla fine dell’anno.Proverbio del giorno: A Sant’Ambrogio il freddo cuoce.Santi del giorno: Sant’Ambrogio (Vescovo e Dottore della Chiesa), protettore delle api, degli apicoltori e di coloro che lavorano la ceraEtimologia. 🔗 Leggi su Veronasera.it

