6 dicembre 1990 un aereo militare cade su una scuola | perché troppo pochi ricordano questa strage di ragazzi

35 anni fa il velivolo precipitò sull'istituto Salvemini di Casalecchio di Reno provocando la morte di 12 studenti, 11 ragazze e un ragazzo, e 88 feriti. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - 6 dicembre 1990, un aereo militare cade su una scuola: perché troppo pochi ricordano questa strage di ragazzi

6 dicembre 1990, un aereo militare cade su una scuola: perché troppo pochi ricordano questa strage di ragazzi - 35 anni fa il velivolo precipitò sull'istituto Salvemini di Casalecchio di Reno provocando la morte di 12 studenti, 11 ragazze e un ragazzo, e 88 feriti ... Segnala vanityfair.it

La tragedia del Salvemini: "Il dolore non passa mai. Ma bisogna ancora lottare" - Il papà di Alessandra Gennari, una delle 12 vittime del jet militare caduto sulla scuola "Non voglio pietà ma giustizia. Scrive ilrestodelcarlino.it

Almanacco | Sabato 6 Dicembre: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - A Torino un incendio nello stabilimento della ThyssenKrupp provoca la morte di 7 operai: ricorrenze, avvenimenti, santo e proverbio del giorno ... Come scrive modenatoday.it

Trentacinque anni fa la Strage all’Istituto Salvemini di Casalecchio di Reno - Come la memoria e il ricordo delle studentesse e degli studenti che quella mattina del 6 dicembre 1990, quando un aereo militare in ... Da sassuolo2000.it

6/121990 – 6/12 2025 35° Anniversario della Strage del Salvemini L’inaugurazione della nuova piazza scolastica - Continuano le iniziative di ricordo e riflessione in occasione del 35° anniversario della Strage del Salvemini (6 dicembre 1990 – 6 dicembre 2025), che termineranno sabato 14 dicembre. Segnala renonews.it

6 dicembre 1990 – 6 dicembre 2025 35° Anniversario della Strage del Salvemini di Casalecchio di Reno - “35 anni di memoria, impegno civile, solidarietà, per la giustizia sociale e la pace”, è questo il titolo delle iniziative di ricordo e riflessione in occasione del 35° anniversario della Strage del S ... Scrive renonews.it