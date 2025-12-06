4 milioni al cugino di Fitto e all'ex spin doctor di Salvini | le spese di Lollobrigida per gli spot del suo ministero

Fanpage.it | 6 dic 2025

Il ministero dell'Agricoltura ha aggiudicato una gara da 4 milioni di euro, per le attività di comunicazione e promozione delle eccellenze del made in Italy, nei prossimi due anni. Il vincitore è un raggruppamento di aziende, che hanno diversi legami con i partiti di governo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

