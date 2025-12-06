35 anni fa la strage all’istituto Salvemini | 12 studenti morti sotto le macerie della scuola

Casalecchio di Reno, 6 dicembre 1990. Un aereo militare in avaria precipita sull’Istituto tecnico “Gaetano Salvemini” durante l’orario di lezione. Nell’aula colpita si trovano gli studenti della 2ª A. Moriranno in dodici: undici ragazze e un ragazzo. Altri ottantotto rimarranno feriti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

