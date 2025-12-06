2xko debutta su playstation 5 e xbox series

Riot Games ha ufficializzato l’arrivo di 2XKO su PlayStation 5 e Xbox Series a gennaio 2026, segnando un passo decisivo per uno dei progetti più ambiziosi del publisher. Dal PlayStation Store e dal Microsoft Store è già possibile inserirlo nella lista dei desideri, mentre la community si prepara a vedere il picchiaduro collegato all’universo di League of Legends entrare nelle case dei giocatori console. Finora il titolo era accessibile solo tramite Early Access su PC, dove i back degli utenti hanno contribuito a migliorare e perfezionare un sistema di combattimento estremamente competitivo. L’arrivo su console punta a espandere il pubblico e creare un ecosistema bilanciato tra giocatori PC e console, mettendo alla prova abilità, riflessi e strategia. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

