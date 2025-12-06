20enne furioso per una lite con la compagna a Taranto va sul balcone e spara arrestato

Notizie.virgilio.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane di 20 anni arrestato a Taranto per detenzione abusiva di armi dopo una lite: recuperate due pistole e numerose munizioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

20enne furioso per una lite con la compagna a taranto va sul balcone e spara arrestato

20enne furioso per una lite con la compagna a Taranto va sul balcone e spara, arrestato

