20enne furioso per una lite con la compagna a Taranto va sul balcone e spara arrestato
Un giovane di 20 anni arrestato a Taranto per detenzione abusiva di armi dopo una lite: recuperate due pistole e numerose munizioni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Altre letture consigliate
Perché Trump è furioso e attacca Biden? L’ingresso di massa del 2021 torna al centro del dibattito dopo la morte di due membri della Guardia Nazionale. Il punto con Eleonora Tomassi. - facebook.com Vai su Facebook
Scatto d’ira dopo una lite con la compagna, 20enne spara dal balcone: arrestato dalla Polizia a Taranto - Scatto d'ira dopo una lite animata con la compagna, 20enne spara dal balcone: arrestato dalla Polizia a Taranto ... Da msn.com
Violenza contro l’ex compagna, arrestato a Volterra un 20enne - È finita con un arresto la spirale di violenza che da tempo rendeva la vita impossibile a una giovane donna di Volterra. Come scrive lanazione.it