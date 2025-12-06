16enne affidata a una casa famiglia scompare a Portici | Non mi cercate I timori della madre

Allarme a Portici (Napoli), dove sono in corso le ricerche di Suamy Rispoli, una ragazza di 16 anni affidata a una casa famiglia che ha fatto perdere le tracce dopo essere uscita da scuola quattro giorni fa. In realtà la sua scomparsa risale allo scorso martedì 2 dicembre, ma la notizia è stata diffusa solo nelle scorse ore, con la speranza che i cittadini possano fornire il loro prezioso contributo agli inquirenti e ai familiari dell'adolescente per riuscire a rintracciarla. A lanciare un grido d'aiuto è Jole Masilici, la madre della 16enne alla quale era stata sospesa la potestà genitoriale: stando al racconto fornito dalla donna, le ultime tracce della figlia risalgono a quattro giorni fa, quando si era recata regolarmente a scuola. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - 16enne affidata a una casa famiglia scompare a Portici: "Non mi cercate". I timori della madre

