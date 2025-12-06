14 smartphone sotto i 400 euro per andare sul sicuro al cento per cento
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Acquistare uno smartphone sotto i 400 euro non significa più accettare compromessi pesanti. Negli ultimi anni la fascia media è cresciuta in modo significativo, offrendo dispositivi capaci di soddisfare la maggior parte degli utenti, con ottime autonomie, display di qualità e fotocamere che, in buona luce, nulla hanno da invidiare ai top di gamma. Tuttavia, la grande quantità di modelli disponibili rende difficile orientarsi, visto che le differenze, oramai, le fanno i dettagli: i migliori smartphone in circolazione possono avere una fotocamera migliore o un pizzico di potenza in più nel processore, ma non sono più differenze enormi come in passato. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
