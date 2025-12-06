? LIVE! Verona-Atalanta 3-1 durissima sconfitta al Bentegodi

Verona-Atalanta 3-1. Marcatori: 28? Belghali, 36? Giovane, 71? Bernède, 81? rig. Scamacca Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali (90+2? Kastanos), Niasse (88? Harroui), Al-Musrati, Bernède, Frese (90+2? Valentini); Giovane (88? Oyegoke), Mosquera (81? Sarr). A disp. Perilli, Toniolo, Slotsager, Cham, Ebosse, Santiago, Ajayi, Orban. All. Zanetti Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou (46? Kolasinac), Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson (60? Pasalic), De Roon, Zappacosta (60? Zalewski); De Ketelaere (70? Samardzic), Krstovic (46? Scamacca), Lookman. A disp. Sportiello, Rossi, Scalvini, Ahanor, Bernasconi, Musah, Brescianini, Maldini. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

