? LIVE! Verona-Atalanta 2-0 Belghali e Giovane segnano il doppio vantaggio scaligero

Verona-Atalanta 2-0 (intervallo). Marcatori: 28? Belghali, 36? Giovane Verona (3-5-2): Montipò; Unai Nunez, Nelsson, Bella-Kotchap; Belghali, Niasse, Al-Musrati, Bernède, Frese; Giovane, Mosquera. A disp. Perilli, Toniolo, Slotsager, Valentini, Cham, Oyegoke, Ebosse, Harroui, Kastanos, Santiago, Ajayi, Sarr, Orban. All. Zanetti Atalanta (3-4-3): Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Ederson, De Roon, Zappacosta; De Ketelaere, Krstovic, Lookman. A disp. Sportiello, Rossi, Scalvini, Kolasinac, Ahanor, Zalewski, Bernasconi, Musah, Pasalic, Brescianini, Samardzic, Maldini, Scamacca. All. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Hellas Verona go 2-0 up against Atalanta through Giovane Vai su X

Serie A, in campo Verona-Atalanta: Bella Kotchap e Krstovic titolari Stadio Bentegodi Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui - facebook.com Vai su Facebook

LIVE Verona-Atalanta 2-0 Serie A 2025/2026: Ammonito Nelsson durante la partita - Atalanta: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it

Verona-Atalanta: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie A - La partita tra Verona e Atalanta è in programma alle ore 20. Secondo tuttosport.com

Verona-Atalanta live 2-0: Giovane raddoppia! - Atalanta, gara valida per la 14esima giornata di Serie A. Lo riporta msn.com

Verona-Atalanta: formazioni ufficiali, orario e dove vederla (tv e streaming) - Questa sera al Bentegodi si sfideranno l'Hellas Verona e l'Atalanta, nella gara valida per la 14a giornata di Serie A. Scrive ilmessaggero.it

Serie A, oggi Verona-Atalanta - La partita in diretta - Oggi, sabato 6 dicembre, i nerazzurri di Palladino affrontano il Verona al Bentegodi in uno degli anticipi della quattordicesima giornata di Serie A alle 20:45 ... Da msn.com

Verona-Atalanta come e dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming e orario - Dove Vedere il match di Serie A tra Verona- Si legge su sport.virgilio.it