? Max Giusti debutta a Mediaset con Caduta Libera

L’attore e conduttore Max Giusti debutta ufficialmente su Canale 5 domenica 7 dicembre, alle 18:45, alla guida del popolare quiz show Caduta Libera, succedendo a Gerry Scotti e Paolo Bonolis.?? Il Nuovo Volto di Caduta Libera Max Giusti entra a far parte del team Mediaset con un contratto in esclusiva e grande entusiasmo per . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - ? Max Giusti debutta a Mediaset con Caduta Libera

